女性45岁经期提前十多天是什么疾病

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核心提示：女性45岁时，如果经期提前十多天，这可能是由多种因素引起的，包括生理变化、荷尔蒙失调或其他健康问题。这种情况可能提示着更年期的临近，或者是其他潜在健康状况的信号。 经期提前可能是由于体内荷尔蒙水平的变化。随着年龄的增长，女性体内的雌激素和

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