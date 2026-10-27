阴道炎用药期间能同房吗会怀孕吗女

在治疗阴道炎期间，通常建议避免性生活，以防止感染扩散或加重病情，并确保药物能够充分发挥作用。阴道炎用药期间是否可以同房以及是否会怀孕，这两个问题需要分别解答。
阴道炎是一种常见的妇科疾病，主要由细菌、真菌或寄生虫引起。在治疗期间，避免性生活是为了减少感染传播的风险，同时确保药物能够直接作用于病灶，从而提高治疗效果。性生活可能会导致病原体的传播，使感染加重或影响治疗效果。性行为可能会影响药物的局部吸收，从而影响治疗效果。
至于是否会怀孕，阴道炎本身并不影响女性的生育能力，但治疗期间是否可以怀孕则需要考虑药物对胎儿的影响。许多用于治疗阴道炎的药物在怀孕期间是不推荐使用的，因为它们可能对胎儿造成不良影响。在治疗阴道炎期间，如果不想怀孕，建议采取有效的避孕措施。
【管理小贴士：】
1. 在治疗阴道炎期间，避免性生活，以防止感染加重或传播。
2. 如果在治疗期间有性生活需求，应咨询医生，了解哪些药物在性生活中是安全的。
3. 在治疗期间，使用有效的避孕措施，以避免意外怀孕。
4. 定期复诊，确保治疗效果，并及时调整治疗方案。39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
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擅长领域：从事于正常的生理产科及病理产科、合并症—子痫、妊娠期糖尿病、合并心脏病等合并内外科疾病，特别是产科出血、羊水栓塞等危重症抢救工作。
擅长领域：广州妇科医院：不孕不育专科、妊娠乙肝专科、性病专科、优生优育咨询；围绝经期功血及青春期功血等妇女各时期月经病，女性内分泌的治疗；女性生殖道感染性疾病的治疗；妇科介入治疗及妇科肿瘤治疗（尤其在卵巢囊肿超声穿刺术及宫颈病Leep锥切治疗方面）、皮下埋植术