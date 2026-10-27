同房过久女性肚子痛正常吗吃什么药好

栏目关注：

核心提示：同房过久导致女性肚子痛并不正常，这可能是由多种因素引起的，需要进一步的诊断来确定原因。 同房过程中女性肚子痛可能由多种原因引起，包括但不限于生理反应、感染、炎症或其他健康问题。在性行为过程中，女性的生殖器官会经历一系列生理变化，包括阴道和

39健康网 专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站 中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。