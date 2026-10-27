女人打绝育针有什么副作用和危害

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核心提示：女人打绝育针可能会带来一些副作用和潜在的危害。绝育针，通常指的是长效避孕针，例如醋酸甲羟孕酮（Depo－Provera），它通过注射的方式提供长期的避孕效果。这种药物通过模拟怀孕期间的激素水平来阻止排卵，从而达到避孕的目的。使用这种避孕方法

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