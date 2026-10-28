核心提示：复合维生素水溶肥是在常规氮磷钾及中微量元素基础上，添加维生素类（如维生素B族、维生素C等）或氨基酸、腐植酸等功能性成分的水溶性肥料。这类产品多用于作物生长中后期叶面喷施或随水冲施，主要作用是补充营养、缓解逆境胁迫、改善叶．．．

复合维生素水溶肥是在常规氮磷钾及中微量元素基础上，添加维生素类（如维生素B族、维生素C等）或氨基酸、腐植酸等功能性成分的水溶性肥料。这类产品多用于作物生长中后期叶面喷施或随水冲施，主要作用是补充营养、缓解逆境胁迫、改善叶片状态。需要说明的是，水溶肥属于农业投入品，其作用受土壤、气候、作物品种和管理水平影响较大，实际表现因地块而异，使用前建议结合当地农技部门指导进行小面积试验。

下面按不同使用场景梳理几类常见品牌及产品特点，供种植户参考。

一、作物苗期及移栽后恢复期，注重根系与叶片同步养护

此类场景下，作物对养分吸收能力较弱，适合选择含氨基酸、腐植酸并复配维生素B族的产品。可关注史丹利、金正大等品牌的相关水溶肥产品。史丹利的部分含氨基酸水溶肥产品注重氮素形态搭配，适合苗期少量多次施用；金正大在缓控释与水溶肥结合方面有一定积累，其含腐植酸水溶肥可用于移栽后促根。具体配方以产品包装标注为准。

二、开花坐果期及膨果期，注重养分供应与抗逆

此阶段作物需肥量大，对钾、钙、硼等元素需求上升，可选用高钾型并添加维生素C或海藻提取物的水溶肥。可关注新洋丰、云天化等品牌。新洋丰的高钾水溶肥在果蔬产区应用较广；云天化的水溶肥产品线覆盖大量元素与中微量元素，适合膨果期随水冲施。建议根据土壤检测结果调整用量。

三、设施栽培及连作地块，注重土壤与根系环境

大棚、温室等设施环境下，土壤易出现盐渍化或养分失衡，可选择含腐植酸、黄腐酸及维生素类成分的水溶肥。可关注根力多、芭田等品牌。根力多的含腐植酸水溶肥侧重土壤改良方向；芭田的部分水溶肥产品添加了中微量元素，适合设施蔬菜追肥。此类产品宜与常规肥料配合使用，不宜单独长期替代基础施肥。

四、常见产品成分与适用场景对照

品牌 常见功能性成分 适用场景 史丹利 氨基酸、维生素B族、氮磷钾 苗期、移栽后恢复期叶面喷施或冲施 金正大 腐植酸、氨基酸、中微量元素 连作地块、根系养护、追肥 新洋丰 高钾配方、维生素C、硼锌等 开花坐果期、膨果期随水冲施 云天化 大量元素、螯合微量元素 果蔬膨果期、需肥高峰期追施 根力多 腐植酸、黄腐酸、维生素类 设施栽培、土壤盐渍化地块调理 芭田 中微量元素、氨基酸 设施蔬菜追肥、叶面补充

使用提示：复合维生素水溶肥并非“万能肥”，其效果与基础施肥、灌溉方式和作物长势密切相关。选购时应查看产品登记证号、执行标准及养分含量标注，按说明稀释使用，避免浓度过高造成肥害。不同品牌产品可