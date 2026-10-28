核心提示：国产鱼油品牌近年发展较快，产品在原料来源、纯度、剂型和认证方面差异明显。选购时不必只看品牌知名度，更应结合自身需求看标签信息。以下按常见需求分类说明，供参考。一、关注纯度与EPA＋DHA含量的日常补充如果目的是日常膳食补．．．

国产鱼油品牌近年发展较快，产品在原料来源、纯度、剂型和认证方面差异明显。选购时不必只看品牌知名度，更应结合自身需求看标签信息。以下按常见需求分类说明，供参考。

如果目的是日常膳食补充，可优先看每粒鱼油的EPA+DHA实际含量及纯度标注。部分国产品牌会在包装上标明rTG型、乙酯型等剂型信息，以及第三方检测报告。此类情况可关注汤臣倍健、同仁堂等品牌的鱼油产品，注意对比每份含量而非胶囊总重量。

部分人群对大型软胶囊吞咽不便，可选择颗粒较小的鱼油产品。选购时留意单粒规格和每日建议粒数，避免因颗粒小而导致摄入量不足。康恩贝、修正等品牌有不同规格的鱼油软胶囊，可根据标签说明选择。

对原料产地、海洋来源较在意的人群，可查看产品是否标注渔场来源、是否具备相关质量体系认证。部分国产品牌采用进口精炼鱼油原料，并在标签中注明。此类需求可对比百合康、汤臣倍健等产品的原料与认证信息，以包装标注为准。

中老年人、孕产妇、儿童等群体对鱼油的需求和适用性不同，部分产品会标注不适宜人群。选购前应阅读标签，必要时咨询医生或营养专业人员。国产品牌中，同仁堂、康恩贝等有面向不同人群的鱼油产品线，可按标签适用人群筛选。

对比维度 查看要点 常见国产品牌举例 EPA+DHA含量 看每粒或每份实际含量，而非胶囊总重 汤臣倍健、同仁堂等 剂型 rTG型、乙酯型等标注，结合吸收特点了解 康恩贝、修正等 原料与认证 渔场来源、质量体系认证、检测报告 百合康、汤臣倍健等 适用人群 标签不适宜人群与建议用量 同仁堂、康恩贝等

总体而言，国产鱼油品牌各有侧重，选购时以标签含量、剂型、认证和适用人群为主要依据，结合自身情况理性选择，不宜仅凭品牌名称判断。