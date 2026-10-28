宫颈粘膜慢性炎能自愈吗女性怎么治疗

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核心提示：宫颈粘膜慢性炎是一种长期存在的炎症，通常不会自愈，需要适当的治疗。宫颈粘膜慢性炎是指宫颈粘膜长期处于炎症状态，这种炎症可能是由感染、激素变化或其他因素引起的。由于慢性炎症可能会导致宫颈组织的持续损伤，因此它通常不会自行痊愈，需要通过药物治疗

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