核心提示：深海鱼油的核心价值在于Omega－3脂肪酸（EPA和DHA），而意大利周边地中海海域及进口原料的加工工艺，使部分意大利品牌在纯度和来源透明度上受到关注。挑选时建议重点看三点：原料鱼种与捕捞海域、Omega－3标注浓度与第．．．

深海鱼油的核心价值在于Omega-3脂肪酸（EPA和DHA），而意大利周边地中海海域及进口原料的加工工艺，使部分意大利品牌在纯度和来源透明度上受到关注。挑选时建议重点看三点：原料鱼种与捕捞海域、Omega-3标注浓度与第三方检测、胶囊形态与氧化控制。下面按不同需求场景梳理几个常见品牌。

1. 注重原料来源透明度、日常基础补充

可关注Solgar（意大利市场常见款）与Natural Point等。前者多采用小型鱼原料，包装标注鱼种来源；后者在意大利本土渠道较常见，产品线覆盖不同EPA/DHA配比。适合希望先了解原料信息、进行日常膳食补充的人群。具体纯度以产品批次检测报告为准。

2. 关注Omega-3浓度、希望减少每日服用粒数

可考虑Minami与Metagenics等。Minami主打较高EPA/DHA浓度的甘油三酯型鱼油，部分产品标注rTG形态；Metagenics在专业渠道销售，强调氧化值控制。适合对浓度有要求、希望按标签剂量服用的人群，选购时对比每粒EPA+DHA实际含量。

3. 对腥味敏感、偏好小粒胶囊

可关注Erba Vita与Solgar的小粒款等。这类产品多采用肠溶或去味工艺，胶囊体积相对较小。适合吞咽普通大粒鱼油不便、对气味较敏感的人群。实际口感因批次和储存条件存在差异。

热门款参数对比（示例，数据以产品标签为准）

品牌/类型 常见鱼油形态 标签关注点 适用场景 Solgar TG/rTG 鱼种来源、每粒EPA+DHA 日常基础补充 Natural Point TG EPA/DHA配比 本土渠道日常选择 Minami rTG Omega-3浓度、氧化指标 关注浓度人群 Metagenics rTG/TG 第三方检测、氧化值 专业渠道选购 Erba Vita TG 小粒、去味工艺 对腥味敏感人群

挑选小贴士：查看标签是否标明每粒EPA+DHA毫克数而非仅标“鱼油含量”；优先选择有IFOS等第三方检测或批次报告的产品；注意生产日期与避光密封储存，开封后按说明保存。鱼油属于膳食补充剂，不能替代药物；正在服用抗凝药物或有特殊健康状况者，建议先咨询医生或营养师。