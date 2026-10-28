核心提示：孕期补充DHA是不少准妈妈关心的话题。鱼油中的DHA和EPA属于n－3多不饱和脂肪酸，是胎儿大脑和视网膜发育所需的重要营养素之一。美国市场上鱼油产品种类繁多，不同品牌在纯度、分子结构、第三方认证和服用体验上各有侧重。本文．．．

孕期补充DHA是不少准妈妈关心的话题。鱼油中的DHA和EPA属于n-3多不饱和脂肪酸，是胎儿大脑和视网膜发育所需的重要营养素之一。美国市场上鱼油产品种类繁多，不同品牌在纯度、分子结构、第三方认证和服用体验上各有侧重。本文从原料来源、纯度、认证、剂型等维度进行梳理，并按不同需求场景给出参考，供孕妈结合自身情况选择。

一、看重第三方检测与纯度认证

这类产品通常有IFOS（国际鱼油标准）五星认证或NSF等第三方检测报告，氧化值和重金属指标公示较透明。孕期对原料洁净度要求较高，有公开检测报告的品牌可作为参考。例如Nordic Naturals（挪帝克）的孕妇专用系列、Carlson Labs的鱼油产品等，均有相应的纯度检测信息可供查阅。

二、关注吸收形式与肠胃耐受

鱼油主要有TG（甘油三酯型）、EE（乙酯型）和rTG（重酯化甘油三酯型）三种形式。部分孕妈服用普通鱼油后会有打嗝返腥感，可选择rTG型或肠溶胶囊设计的产品，吸收形式和服用体验有所不同。例如Sports Research的三倍浓度鱼油、Nature Made的孕期DHA软胶囊等，在剂型设计上各有特点，适合对腥味较敏感的人群参考。

三、偏好配方简洁、单粒剂量适中

部分孕妈同时服用复合维生素，希望鱼油配方简单、不与其它补充剂成分叠加过多。此类产品通常只含鱼油和胶囊辅料，DHA含量标注清晰。例如Life Extension的DHA软胶囊、Garden of Life的植物基藻油DHA等，配方相对简洁，适合需要单独控制DHA摄入量的人群了解。

品牌 主要特点 剂型形式 适合人群参考 Nordic Naturals（挪帝克） 孕妇系列，有第三方纯度检测信息 软胶囊/液体 看重认证与检测报告的孕妈 Carlson Labs 氧化值指标公开，产品线较全 软胶囊/液体 关注原料新鲜度的孕妈 Sports Research rTG型，浓度较高 软胶囊 对腥味敏感、关注吸收形式者 Nature Made 孕期DHA软胶囊，配方简洁 软胶囊 希望单粒剂量适中者 Garden of Life 藻油DHA，植物来源 软胶囊 偏好非鱼来源DHA者

选购提示：孕期补充剂建议在产检医生或营养师指导下使用；购买时留意DHA含量标注、保质期与储存方式，开封后按说明冷藏或避光保存。对鱼类过敏者应避免鱼油产品，可考虑藻油来源。以上品牌信息仅供了解，具体选择需结合个人体质与医嘱。