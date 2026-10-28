核心提示：孩子挑食、饭量小，家长常会考虑补充维生素。市面上儿童维生素产品不少，但配方思路差别很大：有的主打基础多种维生素，有的侧重某一类营养素，有的做成软糖方便低龄孩子吃。下面按不同需求梳理几类常见产品，供家长对照参考。一、日常饮．．．

孩子挑食、饭量小，家长常会考虑补充维生素。市面上儿童维生素产品不少，但配方思路差别很大：有的主打基础多种维生素，有的侧重某一类营养素，有的做成软糖方便低龄孩子吃。下面按不同需求梳理几类常见产品，供家长对照参考。

一、日常饮食不均衡、蔬菜水果吃得少

这类情况可以关注配方较全面的复合维生素。例如善存小佳维，含多种维生素与矿物质，剂型为咀嚼片，适合能咀嚼的学龄儿童；汤臣倍健儿童多种维生素片，同样覆盖多种维生素和矿物质，口味偏水果味，接受度相对较好。选购时留意适用年龄和每日用量，按标签说明服用即可。

二、低龄儿童、吞咽片剂困难

3岁以下或还不习惯吞片的孩子，可考虑软糖或滴剂形态。例如佳思敏儿童多维软糖，以软糖形式提供多种维生素，口感偏甜，家长需注意控制数量，避免孩子当成糖果多吃；ChildLife儿童多维滴剂，液态形式便于混入辅食或饮品，适合低龄段使用。软糖类产品含糖，刷牙习惯要跟上。

三、偏重骨骼发育、奶制品摄入不足

如果孩子日常奶量偏少，可关注以维生素D和钙为侧重的产品。例如星鲨维生素D滴剂，主要提供维生素D，剂型为滴剂，便于定量；迪巧儿童钙，含钙并搭配维生素D，多为咀嚼片形态。此类产品更适合作为饮食之外的补充，不能替代正常膳食。

四、挑食明显、只吃少数几类食物

饮食结构单一的孩子，可考虑覆盖面较广的复合配方。例如Swisse儿童复合维生素、Nature's Way儿童多维软糖等。不同产品在维生素种类和含量上存在差异，家长可对照营养成分表，结合孩子实际饮食情况选择，避免与已有补充剂重复叠加。

需求场景 产品举例 形态特点 选购提示 日常饮食不均衡 善存小佳维、汤臣倍健儿童多种维生素片等 咀嚼片 核对适用年龄与每日用量 低龄、吞咽困难 佳思敏儿童多维软糖、ChildLife儿童多维滴剂等 软糖、滴剂 软糖注意含糖量，滴剂注意保存方式 侧重骨骼营养 星鲨维生素D滴剂、迪巧儿童钙等 滴剂、咀嚼片 结合奶量与日照情况判断 挑食明显 Swisse儿童复合维生素、Nature's Way儿童多维软糖等 片剂、软糖 对照成分表，避免重复补充

选购时还需注意几点：一是看清适用年龄，不同产品对年龄段有明确划分；二是关注成分表，脂溶性维生素并非越多越好，长期超量补充并不合适；三是维生素片属于膳食补充，不能代替均衡饮食，也不能替代药物治疗；四是孩子若存在明显生长迟缓、反复生病等情况，应先咨询儿科医生或营养专业人员，再决定是否需要补充以及补充哪一类。

总体来看，儿童维生素没有一款适合所有孩子，关键是结合年龄、饮食结构和具体需求来选，按标签用量服用，并定期评估是否还有必要继续补充。