问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 风向动态 > 正文

小孩维生素片推荐品牌有哪些？多款产品对比，家长选购更安心

举报/反馈
2026-10-28 20:12:01
栏目关注：
核心提示：孩子挑食、饭量小，家长常会考虑补充维生素。市面上儿童维生素产品不少，但配方思路差别很大：有的主打基础多种维生素，有的侧重某一类营养素，有的做成软糖方便低龄孩子吃。下面按不同需求梳理几类常见产品，供家长对照参考。一、日常饮．．．

孩子挑食、饭量小，家长常会考虑补充维生素。市面上儿童维生素产品不少，但配方思路差别很大：有的主打基础多种维生素，有的侧重某一类营养素，有的做成软糖方便低龄孩子吃。下面按不同需求梳理几类常见产品，供家长对照参考。

一、日常饮食不均衡、蔬菜水果吃得少

这类情况可以关注配方较全面的复合维生素。例如善存小佳维，含多种维生素与矿物质，剂型为咀嚼片，适合能咀嚼的学龄儿童；汤臣倍健儿童多种维生素片，同样覆盖多种维生素和矿物质，口味偏水果味，接受度相对较好。选购时留意适用年龄和每日用量，按标签说明服用即可。

二、低龄儿童、吞咽片剂困难

3岁以下或还不习惯吞片的孩子，可考虑软糖或滴剂形态。例如佳思敏儿童多维软糖，以软糖形式提供多种维生素，口感偏甜，家长需注意控制数量，避免孩子当成糖果多吃；ChildLife儿童多维滴剂，液态形式便于混入辅食或饮品，适合低龄段使用。软糖类产品含糖，刷牙习惯要跟上。

三、偏重骨骼发育、奶制品摄入不足

如果孩子日常奶量偏少，可关注以维生素D和钙为侧重的产品。例如星鲨维生素D滴剂，主要提供维生素D，剂型为滴剂，便于定量；迪巧儿童钙，含钙并搭配维生素D，多为咀嚼片形态。此类产品更适合作为饮食之外的补充，不能替代正常膳食。

四、挑食明显、只吃少数几类食物

饮食结构单一的孩子，可考虑覆盖面较广的复合配方。例如Swisse儿童复合维生素、Nature's Way儿童多维软糖等。不同产品在维生素种类和含量上存在差异，家长可对照营养成分表，结合孩子实际饮食情况选择，避免与已有补充剂重复叠加。

需求场景产品举例形态特点选购提示
日常饮食不均衡善存小佳维、汤臣倍健儿童多种维生素片等咀嚼片核对适用年龄与每日用量
低龄、吞咽困难佳思敏儿童多维软糖、ChildLife儿童多维滴剂等软糖、滴剂软糖注意含糖量，滴剂注意保存方式
侧重骨骼营养星鲨维生素D滴剂、迪巧儿童钙等滴剂、咀嚼片结合奶量与日照情况判断
挑食明显Swisse儿童复合维生素、Nature's Way儿童多维软糖等片剂、软糖对照成分表，避免重复补充

选购时还需注意几点：一是看清适用年龄，不同产品对年龄段有明确划分；二是关注成分表，脂溶性维生素并非越多越好，长期超量补充并不合适；三是维生素片属于膳食补充，不能代替均衡饮食，也不能替代药物治疗；四是孩子若存在明显生长迟缓、反复生病等情况，应先咨询儿科医生或营养专业人员，再决定是否需要补充以及补充哪一类。

总体来看，儿童维生素没有一款适合所有孩子，关键是结合年龄、饮食结构和具体需求来选，按标签用量服用，并定期评估是否还有必要继续补充。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 小孩维生素片推荐品牌有哪些？多款产品对比 家长选购更安心
小孩维生素片推荐品牌有哪些？多款产品对比，家长选购更安心血橙复合维生素B片品牌推荐？多款产品横向测评，选购要点说清维生素综合片品牌推荐，多款热门产品实测对比与选购指南钓鱼维生素片品牌有哪些推荐？多款热门产品实测对比，挑选要点说清楚维生素片品牌测评推荐，多款热门产品实测，成分与口碑全解析含碘维生素片品牌推荐排行榜，多款产品成分对比，选购要点全解析女性维生素片品牌推荐？多款热门产品实测对比，选对不踩坑维生素片品牌选择推荐排行榜，多款热门产品实测对比与选购指南
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
推荐专家更多
  • 魏书航副主任医师佛山市中医院

    擅长领域：主治感冒、咽痛、发热、咳嗽、哮喘、鼻炎、口疮、厌食、腹痛、腹泻、便秘、胃炎、遗尿、多汗、抽动、失眠、结石、湿疹、皮癣、荨麻疹等病症，对痛经、手脚冰凉、不孕不育、月经不调、乳腺增生、胃下垂、关节炎、脉管炎、颈肩腰腿痛、肿瘤等疑难杂症有独特疗法。

  • 彭树灵副主任中医师佛山市第二人民医院

    擅长领域：擅长治疗消化系统疾病（胃肠肝胆等）、风湿痹病、鼻炎、咽炎、咳嗽、头痛、眩晕、耳鸣、心悸、冠心病、失眠、虚证及小儿感冒、咳嗽、纳呆、腹痛、腹泻、便秘等病证。

  • 印根权主任医师广州诺亚智慧门诊部

    擅长领域：擅长:儿童哮喘、儿童慢性咳嗽、小儿间质性肺病及呼吸系统疑难病的诊治。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈