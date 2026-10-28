核心提示：鱼油是常见的膳食补充剂，市场上产品众多，包装上是否印有“蓝帽子”标识，是判断其合规身份的关键。所谓“蓝帽子”，是保健食品的专用标志，代表该产品经过注册或备案，允许声称特定的保健功能。没有蓝帽子的鱼油，通常按普通食品管理，．．．

鱼油是常见的膳食补充剂，市场上产品众多，包装上是否印有“蓝帽子”标识，是判断其合规身份的关键。所谓“蓝帽子”，是保健食品的专用标志，代表该产品经过注册或备案，允许声称特定的保健功能。没有蓝帽子的鱼油，通常按普通食品管理，不能宣称保健功效。因此，选购时先看标识，再看资质，是比较稳妥的思路。

一、蓝帽子标识意味着什么

蓝帽子标识下方或旁边会标注批准文号，格式一般为“国食健注G/J+年份+编号”或“食健备G/J+年份+编号”。消费者可在国家市场监督管理总局特殊食品信息查询平台输入文号核对产品名称、企业名称和保健功能。若文号查不到、与企业信息不符，或包装上宣称“降血脂、软化血管”却无蓝帽子，则需谨慎对待。

二、按需求场景梳理合规品牌

不同人群对鱼油的需求侧重点不同，以下按常见情况梳理市面上有蓝帽子产品的品牌，供参考。

1. 日常补充、关注血脂健康的中老年人群

这类人群可关注标注“辅助降血脂”保健功能、且蓝帽子文号可查的产品。例如汤臣倍健鱼油软胶囊、康恩贝鱼油软胶囊等，均有对应保健食品批件，包装上功能声称以批准内容为准。选购时注意核对EPA+DHA含量标注是否清晰。

2. 注重原料来源与纯度标识的人群

部分品牌会在包装上标注原料产地、IFOS等第三方检测信息。例如善存鱼油产品、Swisse（部分进口产品需确认是否取得蓝帽子）等。进口鱼油若按保健食品注册，同样应有蓝帽子及“国食健注J”文号；若仅为跨境电商普通食品，则不具备保健功能声称资格，购买前应分清渠道。

3. 对腥味敏感、偏好小颗粒剂型的人群

可关注采用肠溶胶囊或小规格软胶囊的产品。例如百合康鱼油软胶囊、同仁堂鱼油软胶囊等，均有保健食品资质，剂型设计各有特点，适合对吞咽或气味有要求的使用者试用。

三、资质辨别要点速查

辨别项 合规表现 需留意的情况 蓝帽子标识 包装正面有蓝色帽形标志 无标识却宣称保健功能 批准文号 国食健注/食健备文号可在官网查询 文号格式错误或查无此号 保健功能 与批件一致，如“辅助降血脂” 出现“治疗”“根治”等表述 成分标注 明确标注EPA、DHA含量 只写“鱼油”不写具体含量 适宜人群 标注适宜与不适宜人群 未作任何人群提示

四、选购小结

选蓝帽子鱼油，核心是“先查文号、再看含量、后对需求”。汤臣倍健、康恩贝、善存、百合康、同仁堂等品牌均有保健食品类鱼油产品，但具体型号的批件与功能声称需逐一核对。保健食品不是药物，不能替代治疗；对血脂异常等情况，应在医生指导下综合管理。购买时保留包装与购买凭证，便于后续查询核实。