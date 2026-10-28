核心提示：运动员的营养补充并非“神秘配方”，更多是把蛋白质、碳水化合物、电解质、维生素与矿物质等基础成分按训练场景补齐。市面上所谓“国家队同款”多为商业表述，选购时应回到成分与使用场景。以下按需求给出参考品牌，不构成医疗建议。一、．．．

运动员的营养补充并非“神秘配方”，更多是把蛋白质、碳水化合物、电解质、维生素与矿物质等基础成分按训练场景补齐。市面上所谓“国家队同款”多为商业表述，选购时应回到成分与使用场景。以下按需求给出参考品牌，不构成医疗建议。

一、训练后补充蛋白质：看蛋白来源与含量

力量训练或高强度训练后，蛋白质摄入用于支持肌肉修复。常见选择包括乳清蛋白、分离乳清蛋白、大豆蛋白等。乳糖不耐受人群可关注分离乳清或植物蛋白。

参考品牌：康比特、Myprotein、熊猫等。康比特在国内运动营养领域产品线较全，适合希望按训练周期选择的人群；Myprotein口味与规格选择较多，适合关注性价比与灵活搭配的人群。选购时重点看每份蛋白质含量、配料表前几位成分及是否含额外添加糖。

二、耐力训练与比赛前后：看碳水与电解质

长时间耐力运动前后，碳水化合物补充与电解质平衡较关键。常见形式有能量胶、运动饮料粉、电解质片。可关注钠、钾含量及碳水类型（如麦芽糊精、果糖组合）。

参考品牌：SiS、诺特兰德、佳得乐等。SiS在耐力运动补给方面产品较细分，适合长距离骑行、跑步人群按赛程搭配；诺特兰德电解质与能量类产品规格较多，适合日常训练场景选择；佳得乐运动饮料粉便于日常补充水分与电解质。使用前建议按包装说明冲调，避免浓度过高。

三、日常维生素与矿物质：看配方与剂量

饮食不均衡或训练量较大时，可考虑复合维生素矿物质补充。应关注是否含脂溶性维生素、剂量是否接近每日参考摄入量，避免多产品叠加导致过量。

参考品牌：善存、Swisse、汤臣倍健等。善存复合维生素产品线较常见，适合作为日常膳食补充参考；Swisse部分产品配方含多种维生素矿物质，适合按标签剂量选择；汤臣倍健在国内渠道较易购买，适合关注购买便利性的人群。补充剂不能替代正常饮食。

使用场景 关注成分 可参考品牌 训练后蛋白质补充 乳清蛋白、分离乳清、植物蛋白；每份蛋白含量 康比特、Myprotein、熊猫等 耐力训练前后 碳水化合物、钠、钾；能量胶或电解质粉 SiS、诺特兰德、佳得乐等 日常维生素矿物质 复合维生素、矿物质；剂量与每日参考摄入量 善存、Swisse、汤臣倍健等

选购时建议先看营养成分表与配料表，再结合训练强度、饮食结构和自身耐受情况选择。运动员如处于备赛或特殊训练周期，营养补充方案宜在队医或注册营养师指导下调整。以上品牌仅作成分与场景维度的选购参考，不表示效果优劣。