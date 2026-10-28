核心提示：高浓度鱼油通常指EPA＋DHA总含量在60％以上的产品，常见于进口品牌。选购时主要看三点：EPA＋DHA实际含量、纯度（是否去除杂质）、原料来源与第三方检测报告。本文结合公开标签信息与常见评测数据，对几款进口产品做客观梳．．．

高浓度鱼油通常指EPA+DHA总含量在60%以上的产品，常见于进口品牌。选购时主要看三点：EPA+DHA实际含量、纯度（是否去除杂质）、原料来源与第三方检测报告。本文结合公开标签信息与常见评测数据，对几款进口产品做客观梳理，供不同需求人群参考。

一、关注EPA+DHA总含量与性价比的人群

若希望单粒摄入量较高、日常补充成本可控，可关注Nordic Naturals（挪帝克）、Viva Naturals等品牌。这类产品标签上通常标注每份EPA+DHA含量，部分产品总含量在80%左右，原料多来自小型深海鱼，并附有第三方检测信息。适合饮食中鱼类摄入不足、希望集中补充的人群。

二、关注纯度与氧化指标的人群

鱼油易氧化，过氧化值、茴香胺值是衡量新鲜度的参考指标。可关注WHC、Carlson（卡尔森）等品牌，其部分产品公开了IFOS等第三方检测报告，纯度与氧化指标有据可查。适合对品质稳定性要求较高、愿意核对检测数据的人群。

三、关注剂型与服用体验的人群

对腥味敏感或吞咽大粒胶囊困难者，可关注Minami等品牌的rTG型小粒鱼油，或Nordic Naturals的液体鱼油剂型。rTG型在吸收形式上与EE型、TG型有所区别，具体体验因人而异，建议按标签说明服用。

四、常见进口产品标签信息对比（示例）

品牌（示例） 常见剂型 标签标注特点 适用参考 Nordic Naturals等 软胶囊/液体 标注EPA+DHA含量，部分附检测报告 日常补充、关注含量人群 Viva Naturals等 软胶囊 高浓度配方，标签信息较完整 追求单粒高含量人群 WHC等 软胶囊 公开IFOS等检测信息 关注纯度与氧化指标人群 Carlson等 软胶囊/液体 原料来源与检测信息可查 对品质稳定性有要求人群

选购提醒：鱼油属于膳食补充剂，不能替代药物。正在服用抗凝药物、准备手术或有出血倾向者，服用前应咨询医生。购买时优先选择标签清晰、可查询第三方检测报告的产品，并按建议剂量服用，避免过量。