核心提示：维生素AD是维持正常视觉、免疫功能以及骨骼健康的重要营养素，尤其对婴幼儿、孕妇及日照不足人群具有实际意义。市面上维生素AD产品剂型多样，包括滴剂、软胶囊、咀嚼片等，不同人群的适配需求差异较大。以下结合常见使用场景，客观梳．．．

维生素AD是维持正常视觉、免疫功能以及骨骼健康的重要营养素，尤其对婴幼儿、孕妇及日照不足人群具有实际意义。市面上维生素AD产品剂型多样，包括滴剂、软胶囊、咀嚼片等，不同人群的适配需求差异较大。以下结合常见使用场景，客观梳理选购要点及对应品牌类型，供读者参考。

一、按人群与剂型需求选择

1. 婴幼儿（0-3岁）日常补充

婴幼儿吞咽能力有限，通常更适合滴剂或软胶囊剂型，便于控制剂量。可关注星鲨、伊可新等品牌的维生素AD滴剂，这类产品在剂量设计上多按婴幼儿年龄段区分，使用前建议核对说明书中的维生素A与D配比。

2. 儿童及青少年成长阶段

学龄期儿童对维生素D需求增加，若日常户外活动不足，可考虑咀嚼片或软胶囊形式。例如汤臣倍健、养生堂等品牌有对应儿童剂型，配方中维生素A与D的比例各有不同，选购时留意标签标注的每粒含量是否符合该年龄段参考摄入量。

3. 成人及孕妇群体

孕妇对维生素A的摄入需谨慎，过量存在风险，建议在医生或营养师指导下选择。成人日常补充可关注善存、21金维他等综合维生素产品中的AD含量，或选择单一维生素AD软胶囊。此类产品通常标注明确的每日建议用量，避免叠加服用。

二、选购要点解析

1. 看配比与剂量

维生素A与D的配比因产品而异，常见有3:1、2.5:1等。不同年龄段参考摄入量不同，选购时应以产品标签上的每粒/每滴含量为准，结合日常饮食评估是否需要补充。

2. 看剂型适配性

滴剂适合低龄婴幼儿，软胶囊便于携带和定量，咀嚼片适合有一定咀嚼能力的儿童。剂型选择应以实际使用便利性和依从性为考量。

3. 看批准标识

国产保健食品认准“蓝帽子”标识，进口产品可查看相关检验证明。药品类维生素AD制剂需凭处方或按说明书使用，普通食品类产品不能替代药品。

4. 看辅料与过敏原信息

部分滴剂含植物油载体，软胶囊可能含明胶。对特定成分敏感的人群应仔细阅读配料表。

三、常见品牌产品信息对照（客观罗列）

品牌 常见剂型 适用人群参考 备注 星鲨 滴剂、软胶囊 婴幼儿 按年龄段分款，需核对标签剂量 伊可新 滴剂 婴幼儿 常见于0-1岁、1岁以上分段产品 汤臣倍健 软胶囊、咀嚼片 儿童及成人 配方中AD比例因产品线不同 善存 片剂 成人 综合维生素产品，含维生素A与D 养生堂 软胶囊 儿童及成人 需查看具体产品标注含量

四、使用提醒

维生素AD属于脂溶性维生素，长期过量摄入可能