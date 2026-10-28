核心提示：鱼油是常见的膳食补充剂，主要提供二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA）。市面上产品众多，价格差异明显，选购时建议从纯度、形态、认证、原料来源等维度客观判断，而非只看品牌知名度。一、看有效成分含量与纯度鱼油胶囊标．．．

鱼油是常见的膳食补充剂，主要提供二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA）。市面上产品众多，价格差异明显，选购时建议从纯度、形态、认证、原料来源等维度客观判断，而非只看品牌知名度。

一、看有效成分含量与纯度

鱼油胶囊标注的“鱼油含量”不等于EPA+DHA含量。选购时应关注每粒EPA+DHA的实际毫克数及纯度（EPA+DHA占鱼油的比例）。一般纯度较高的产品杂质相对更少，但具体需求因人而异，建议结合日常饮食结构判断，必要时咨询专业人士。

二、看鱼油形态

常见形态包括甘油三酯型（TG）、乙酯型（EE）和重构甘油三酯型（rTG）。不同形态在吸收特性上存在差异，rTG型与TG型在相关研究中吸收表现较为接近。消费者可结合产品标注的形态信息与自身预算综合考虑。

三、看第三方认证与检测报告

可关注是否具备IFOS等第三方检测认证，以及是否公示重金属、氧化值（过氧化值、茴香胺值）等检测结果。氧化值较低的原料通常新鲜度控制较好。建议优先选择信息公开透明的产品。

四、看原料来源与捕捞海域

小型深海鱼（如沙丁鱼、凤尾鱼、鳀鱼）处于食物链较低位置，重金属富集风险相对较低。可关注产品是否标注渔场来源及可持续渔业认证。

五、不同需求下的品牌参考

1. 注重高纯度与第三方检测数据：可关注Nordic Naturals、Viva Naturals等，产品通常公示检测信息，适合对成分透明度要求较高的人群。

2. 注重性价比与日常补充：可关注Swisse、Blackmores等，规格选择较多，适合作为日常膳食补充的参考选项。

3. 注重rTG形态与原料溯源：可关注WHC、Sports Research等，产品标注形态与来源信息相对完整，适合对形态有特定偏好的人群。

六、常见避坑要点

1. 避免仅凭“深海鱼油”字样判断品质，需核对EPA+DHA实际含量。

2. 注意保质期与储存条件，鱼油易氧化，开封后应按说明避光密封保存。

3. 不要将鱼油替代药物使用；正在服用抗凝药物或有出血倾向者，使用前应咨询医生。

4. 警惕价格明显低于同类纯度产品的商品，留意其检测报告是否可查。

七、多维度对比简表

对比维度 关注要点 参考品牌举例 纯度与含量 每粒EPA+DHA毫克数、纯度比例 Nordic Naturals、Viva Naturals等 鱼油形态 TG、EE、rTG标注是否清晰 WHC、Sports Research等 认证与检测 IFOS认证、氧化值、重金属报告 Nordic Naturals、WHC等 性价比 单粒有效成分成本 Swisse、Blackmores等

总体而言，选购鱼油应以标签信息、检测数据和自身需求为依据，理性看待宣传表述，按说明适量使用。