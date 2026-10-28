核心提示：鱼油是常见的膳食补充食品，核心成分是Omega－3多不饱和脂肪酸，主要包括EPA和DHA。选购鱼油时，建议重点关注纯度、EPA与DHA含量、原料来源、认证情况、胶囊形态与保质期等指标，而不是只看品牌知名度或价格高低。以下．．．

鱼油是常见的膳食补充食品，核心成分是Omega-3多不饱和脂肪酸，主要包括EPA和DHA。选购鱼油时，建议重点关注纯度、EPA与DHA含量、原料来源、认证情况、胶囊形态与保质期等指标，而不是只看品牌知名度或价格高低。以下按不同需求场景给出品牌参考，产品信息以公开标签为准，实际选择可结合个人情况咨询专业人士。

一、关注EPA与DHA总含量，适合日常基础补充的人群

这类人群选购时可优先看每粒或每份的EPA+DHA实际含量，以及纯度标注是否清晰。可关注汤臣倍健、Swisse等品牌，其产品标签通常标注了脂肪酸含量，适合作为日常膳食之外的补充参考。选购时注意核对每日建议用量与标签含量是否匹配。

二、关注原料来源与第三方检测，适合对品质信息较在意的人群

可关注Nordic Naturals、WHC等品牌，这类产品通常提供原料产地、检测报告或相关认证信息。需要说明的是，认证和检测报告是品质参考项之一，并不等同于功效保证，选购时仍应结合自身需求判断。

三、关注胶囊大小与服用体验，适合吞咽不便或对腥味敏感的人群

可关注Blackmores、Nature Made等品牌，部分产品在胶囊尺寸、肠溶设计或气味控制方面有一定特点，适合对服用体验有要求的人群试用。具体规格以产品包装标注为准。

四、多款热门产品参数对比（信息以公开标签为参考）

品牌 主要特点 选购关注点 汤臣倍健 国内常见品牌，产品线较丰富 核对EPA+DHA含量与每日用量 Swisse 标签信息较完整，规格多样 注意不同规格的脂肪酸含量差异 Nordic Naturals 提供原料与检测相关信息 查看认证与批次检测信息 WHC 部分产品纯度标注较清晰 结合价格与含量综合比较 Blackmores 胶囊规格与剂型选择较多 关注胶囊大小与服用方式 Nature Made 产品标签规范，规格常见 核对保质期与储存条件

选购建议：第一，看纯度与含量，优先选择EPA+DHA标注明确的产品；第二，看原料与认证，关注是否有第三方检测或相关质量认证；第三，看剂型与规格，结合服用习惯选择胶囊大小和每日粒数；第四，注意保质期与储存方式，开封后按说明保存。鱼油属于膳食补充食品，不能替代药物，特殊人群服用前建议咨询医生或营养师。以上品牌仅作选购参考，具体产品以实际标签信息为准。