核心提示：鱼油是常见的膳食补充剂，主要提供二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA）等n－3多不饱和脂肪酸。市面上品牌众多，所谓“大老王推荐”并非某个固定官方榜单，更多是消费者根据纯度、认证、剂型和价格做出的个人选择。下面按．．．

鱼油是常见的膳食补充剂，主要提供二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA）等n-3多不饱和脂肪酸。市面上品牌众多，所谓“大老王推荐”并非某个固定官方榜单，更多是消费者根据纯度、认证、剂型和价格做出的个人选择。下面按不同需求场景，客观介绍几个常见品牌及选购思路，供参考。

一、看重第三方认证与纯度标识

如果希望产品有较明确的检测背书，可关注标注IFOS星级认证、GOED会员或提供批次检测报告的品牌。例如挪帝克（Nordic Naturals）、维他美仕（Viva Naturals）等，这类产品通常在标签上标明EPA/DHA含量和重金属检测信息。选购时应核对每粒实际EPA+DHA毫克数，而不是只看“鱼油1000mg”的总量。

二、日常基础补充、预算有限

普通成年人若只是日常膳食补充，可选择大包装、单粒含量适中的产品，如斯旺森（Swanson）、普丽普莱（Puritan's Pride）等。这类品牌价格相对亲民，适合长期按标签剂量服用。需注意查看是否标注分子蒸馏工艺及保质期。

三、对腥味敏感或吞咽困难

可考虑肠溶胶囊或经过除腥处理的产品，部分品牌如健美生（Jamieson）、自然之宝（Nature's Bounty）等有相关剂型。肠溶设计可减少胃内释放带来的返腥感，但服用时仍应按说明整粒吞服，不宜嚼碎。

四、关注rTG型与吸收形式

鱼油常见形式有EE型（乙酯型）和rTG型（再酯化甘油三酯型）。部分消费者偏好rTG型，认为其吸收形式更接近天然。相关品牌如挪威小鱼（Nordic Naturals部分产品）、卡尔森（Carlson）等有rTG型产品线。不同形式各有特点，选择时结合自身预算和服用习惯即可。

需求场景 可关注品牌示例 选购要点 看重第三方检测与纯度标识 挪帝克、维他美仕等 查看IFOS/GOED标识、批次检测报告、EPA+DHA实际含量 日常基础补充、预算有限 斯旺森、普丽普莱等 核对单粒含量、分子蒸馏工艺、保质期 对腥味敏感或吞咽困难 健美生、自然之宝等 选择肠溶胶囊或除腥剂型，整粒吞服 关注rTG型产品 卡尔森、挪威小鱼部分产品等 确认标签标注的油脂形式与EPA/DHA含量

选购提醒：鱼油属于膳食补充剂，不能替代药物。正在服用抗凝药物、准备手术或对鱼类过敏的人群，服用前应咨询医生。购买时优先选择标签信息完整、有正规渠道来源的产品，并按说明剂量服用，不宜自行加量。不同品牌配方和含量差异较大，以上品牌仅作信息举例，具体选择可结合个人需求和产品标签判断。