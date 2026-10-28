核心提示：鱼油的核心价值在于Omega－3脂肪酸（主要为EPA和DHA），但吃进去多少、身体真正利用多少，与产品形态、纯度、新鲜度等指标密切相关。所谓“吸收率好”，通常指鱼油中Omega－3以更易被人体利用的形态存在，且氧化程度低．．．

鱼油的核心价值在于Omega-3脂肪酸（主要为EPA和DHA），但吃进去多少、身体真正利用多少，与产品形态、纯度、新鲜度等指标密切相关。所谓“吸收率好”，通常指鱼油中Omega-3以更易被人体利用的形态存在，且氧化程度低、杂质少。本文从关键指标出发，梳理几款在吸收相关指标上有一定特点的品牌，供不同需求人群参考。

一、看形态：rTG型与EE型、TG型的差异

市面上鱼油主要有三种形态：甘油三酯型（TG）、乙酯型（EE）和再酯化甘油三酯型（rTG）。EE型经过浓缩，Omega-3浓度较高，但吸收过程需要体内转化；rTG型在浓缩基础上还原为甘油三酯结构，部分研究显示其生物利用度相对较高。挑选时可关注产品标注的形态，并结合自身对浓度的需求综合考虑。

二、看纯度与氧化指标

纯度指Omega-3占总脂肪酸的比例，常见产品在30%–90%之间。此外，过氧化值和茴香胺值是衡量鱼油新鲜度的客观指标，数值越低通常说明氧化程度越轻。购买时可查看第三方检测报告或产品说明中的相关数据。

三、不同情况下的品牌参考

1. 注重吸收形态、日常综合补充：可关注采用rTG形态的产品，如挪威的Nordic Naturals、美国的Carlson等，其产品线中多有标注形态与第三方检测信息。

2. 追求高浓度、单粒Omega-3含量较高：可参考WHC、Sports Research等品牌的高浓度系列，适合希望减少服用粒数的人群。

3. 预算有限、基础补充：Now Foods、Swisse等品牌的部分鱼油产品性价比较高，适合作为日常基础摄入来源。

4. 对腥味敏感：部分品牌采用肠溶胶囊或添加天然风味，如Nature Made等，可减少服用后的回味感。

四、关键指标对比（示例）

品牌（示例） 常见形态 Omega-3浓度特点 检测信息 Nordic Naturals rTG 中高浓度系列较多 多款产品提供第三方检测 WHC rTG 高浓度系列 标注过氧化值等指标 Carlson rTG/TG 浓度覆盖较广 部分产品附新鲜度检测 Now Foods EE/TG 基础至中浓度 常规批次检测

五、挑选建议

首先明确自身需求：若以日常保健为主，中等浓度、形态友好的产品即可满足；若对单粒含量有要求，可关注高浓度rTG产品。其次查看标签上的EPA+DHA含量而非仅看鱼油总重量，并留意过氧化值、重金属检测等安全性信息。最后，鱼油属于膳食补充剂，不能替代药物，服用抗凝药物或有特殊健康状况者，建议先咨询专业人士。选择正规渠道购买、注意保质期与储存方式，也是保障吸收与安全的重要环节。