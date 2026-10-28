鱼油有必要吃吗？品牌推荐与实测解析，看完再决定

核心提示：鱼油的核心成分是Omega－3多不饱和脂肪酸，主要包括EPA和DHA。DHA是大脑和视网膜的重要结构成分，EPA则参与体内脂质代谢调节。人体自身合成EPA和DHA的效率较低，主要依靠食物获取。深海鱼类如三文鱼、沙丁鱼、鲭．．．

鱼油的核心成分是Omega-3多不饱和脂肪酸，主要包括EPA和DHA。DHA是大脑和视网膜的重要结构成分，EPA则参与体内脂质代谢调节。人体自身合成EPA和DHA的效率较低，主要依靠食物获取。深海鱼类如三文鱼、沙丁鱼、鲭鱼含量较丰富，每周吃两次鱼通常能满足基本需求。如果日常鱼类摄入不足，鱼油补充剂可以作为一种补充方式。

哪些人可以考虑补充？

1. 每周吃鱼少于两次、饮食结构偏单一的人群，可考虑通过鱼油补充Omega-3。

2. 中老年人群，在医生或营养师指导下，可根据自身血脂情况评估是否需要补充。

3. 孕期和哺乳期女性，DHA对胎儿神经发育有一定意义，但应先咨询医生，选择标注孕妇适用、重金属检测合格的产品。

4. 平时外卖多、深海鱼摄入少的学生和上班族，可作为膳食补充的选项之一。

选购时看什么？

重点看三点：一是EPA+DHA含量，而非胶囊总重量；二是纯度与检测报告，关注重金属、氧化值指标；三是形态，rTG型吸收率相对较高，EE型价格通常更亲民。此外，有腥味敏感的人可选肠溶胶囊。

不同需求下的品牌参考

适用情况 品牌参考 特点说明 日常基础补充、预算有限 Swisse、汤臣倍健等 规格选择多，EPA+DHA含量标注清晰，适合作为日常膳食补充的入门选择 注重高纯度与第三方检测 Nordic Naturals、WHC等 多提供IFOS等第三方检测信息，纯度标注较透明，适合对品质要求较高的人群 孕产妇及对腥味敏感 Bio Island、爱乐维等 有孕期专用配方，部分产品采用肠溶或去腥工艺，服用体验相对温和 关注性价比与大规格 普丽普莱、自然之宝等 大包装规格较多，单粒成本较低，适合长期规律补充的人群

几点提醒

鱼油属于膳食补充剂，不能替代药物，也不应期待其产生治疗作用。正在服用抗凝药物、有出血倾向或准备手术的人群，补充前应咨询医生。选购时认准正规渠道，查看产品标签上的EPA、DHA具体含量及检测信息。开封后注意避光密封保存，避免氧化变质。

总的来说，鱼油并非人人必需。饮食均衡、鱼类摄入充足的人，未必需要额外补充；鱼类吃得少的人，可以结合自身情况理性选择。是否吃、吃哪种，建议先看自己的饮食结构，再参考产品成分表做决定。