核心提示：黑色胶囊鱼油本质上是软胶囊外壳添加了遮光成分（如氧化铁黑、焦糖色）或采用深色明胶，目的是减少光照对鱼油中EPA、DHA的氧化影响。挑选这类产品，核心仍看纯度、EPA／DHA含量、原料来源和第三方检测，而不是胶囊颜色本身。．．．

黑色胶囊鱼油本质上是软胶囊外壳添加了遮光成分（如氧化铁黑、焦糖色）或采用深色明胶，目的是减少光照对鱼油中EPA、DHA的氧化影响。挑选这类产品，核心仍看纯度、EPA/DHA含量、原料来源和第三方检测，而不是胶囊颜色本身。

一、选购要点

1. 看含量而非胶囊大小：单粒EPA+DHA合计含量越高，通常纯度越高。普通鱼油纯度多在30%左右，高纯度产品可达60%以上。

2. 看原料与认证：可关注IFOS五星认证、GOED会员、MSC可持续渔业认证等，这些是相对客观的参考指标。

3. 看形态：rTG型吸收率通常优于EE型，但价格也更高，可按预算选择。

4. 看检测报告：重金属、过氧化值、PCBs等指标是否公开可查。

二、不同需求下的品牌参考

1. 注重高纯度、日常补充EPA/DHA：可关注Viva Naturals、Sports Research等，这类产品多为rTG型，纯度标注较清晰。

2. 预算有限、基础补充：可关注Nature Made、Swisse等，产品线成熟，价格相对亲民。

3. 偏好黑色/深色胶囊遮光设计：可关注Nordic Naturals部分深色瓶装产品、Carlson等，品牌在鱼油领域积累较久，检测信息相对透明。

三、热销产品参数对比（客观信息整理）

品牌 常见形态 纯度参考 认证参考 适合人群 Viva Naturals rTG 较高 IFOS等 注重纯度者 Sports Research rTG 较高 IFOS等 运动及日常补充 Nature Made EE/甘油三酯 中等 USP等 基础补充、预算有限 Swisse TG 中等 TGA等 日常家庭补充 Nordic Naturals TG/rTG 中等偏高 IFOS等 关注检测透明度者

以上品牌仅为市场常见产品举例，实际选择时建议以最新包装标注的EPA/DHA含量、生产批次的检测报告为准。黑色胶囊并不等于更高品质，遮光设计只是保鲜手段之一，真空包装、避光瓶、抗氧化剂添加同样重要。

四、注意事项

鱼油属于膳食补充剂，不能替代药物。正在服用抗凝药物、准备手术或有出血倾向的人群，补充前宜咨询医生。选购时优先选择标注清楚、可查检测、保质期合理的产品，不必过度追求胶囊颜色。