核心提示：维生素D3有助于促进钙吸收、维持骨骼健康，是常见的膳食补充剂成分。国货品牌中，有不少经营时间较长、产品线相对稳定的企业。下面按不同需求场景梳理几个经典国货品牌，供参考。一、按需求场景看品牌1． 日常基础补充、看重品牌历史．．．

维生素D3有助于促进钙吸收、维持骨骼健康，是常见的膳食补充剂成分。国货品牌中，有不少经营时间较长、产品线相对稳定的企业。下面按不同需求场景梳理几个经典国货品牌，供参考。

一、按需求场景看品牌

1. 日常基础补充、看重品牌历史

可关注星鲨、双鲸等。星鲨隶属国药体系，维生素D滴剂产品在市场上流通时间较长；双鲸的维生素D3软胶囊也有较长的生产历史。两者产品规格较多，适合作为日常基础补充的选择之一。

2. 儿童或吞咽不便人群

可关注星鲨、哈药等。星鲨有维生素D滴剂剂型，便于按滴计量；哈药旗下也有面向儿童的维生素补充产品。具体适用年龄和用量，建议以产品说明书为准。

3. 成人软胶囊剂型偏好

可关注双鲸、汤臣倍健等。汤臣倍健属于较年轻的国产品牌，产品线覆盖较广，维生素D3软胶囊是其常见品类之一。不同品牌在辅料和规格上存在差异，可按需比较。

二、常见国货品牌简表

品牌 常见剂型 特点说明 星鲨 滴剂等 国药体系背景，产品流通时间较长 双鲸 软胶囊等 生产历史较长，规格选择较多 哈药 滴剂、咀嚼片等 综合型药企，儿童产品线较丰富 汤臣倍健 软胶囊等 膳食补充剂品牌，产品线覆盖较广

三、选购提示

选购时可关注包装上的保健食品标志或药品批准文号，核对维生素D3含量与每日推荐摄入量是否匹配。不同人群对维生素D的需求量不同，婴幼儿、孕妇及老年人补充前可咨询医生或营养师。注意避免多种补充剂叠加导致摄入过量。

四、FAQ

Q1：国货维生素D3和进口产品差别大吗？

A：主要差别在于剂型、规格和辅料。国货品牌中不少产品执行国家标准，按说明书使用即可，不必过度追求进口。

Q2：维生素D3和维生素D2有什么区别？

A：两者都是维生素D的形式，D3在人体内的利用效率通常被认为略高，但具体选择可结合产品说明和自身情况。

Q3：可以长期吃吗？

A：应按产品标注的每日用量使用，不建议自行加量。长期大剂量补充前建议咨询专业人士。

Q4：滴剂和软胶囊怎么选？

A：滴剂便于调整剂量，适合儿童或吞咽不便者；软胶囊携带方便，适合成人日常使用。按个人习惯选择即可。

以上品牌梳理仅供参考，具体产品请以实际包装说明为准。