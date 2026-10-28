核心提示：鱼油是常见的膳食补充剂，主要提供二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA）等n－3多不饱和脂肪酸。需要说明的是，目前没有公开统一的“协和医生推荐鱼油品牌”清单，临床建议通常围绕纯度、剂量、第三方检测和适用人群展开，．．．

鱼油是常见的膳食补充剂，主要提供二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA）等n-3多不饱和脂肪酸。需要说明的是，目前没有公开统一的“协和医生推荐鱼油品牌”清单，临床建议通常围绕纯度、剂量、第三方检测和适用人群展开，而非绑定某一品牌。选购时，可结合自身需求参考以下几类产品。

1. 关注心血管健康、血脂管理的人群

这类人群通常更关注EPA含量和鱼油纯度。可关注高纯度处方级鱼油产品，以及标注EPA+DHA含量、具备第三方检测报告的产品，如Vascepa（二十碳五烯酸乙酯）、Lovaza（ω-3脂肪酸乙酯）等。此类产品应在医生评估后使用，不能替代降脂药物。

2. 日常营养补充、饮食中鱼类摄入不足的人群

可选择正规品牌的普通鱼油软胶囊，重点查看标签上的EPA+DHA总含量、每粒剂量和过氧化值等指标。常见产品包括Nordic Naturals、Nature Made、Swisse等。不同品牌浓度差异较大，按标签建议量服用即可。

3. 孕期或备孕人群

这类人群更关注DHA摄入，同时需留意维生素A过量风险。可考虑藻油DHA或低EPA鱼油产品，如Life‘s DHA藻油、部分孕妇专用DHA补充剂等。使用前建议咨询产科医生或营养师。

4. 对腥味敏感、吞咽困难的人群

可选择肠溶型鱼油或小粒胶囊产品，部分品牌提供柠檬味或去腥工艺。选购时关注是否标注“肠溶”及实际EPA+DHA含量。

选购要点参考表

关注点 查看指标 说明 纯度 EPA+DHA含量/每粒 浓度越高，达到同等剂量所需粒数越少 新鲜度 过氧化值、酸价 可参考第三方检测报告 来源 深海小鱼、藻油等 关注重金属和污染物检测 剂型 软胶囊、肠溶型等 按吞咽习惯选择

总体而言，鱼油选购应以标签信息和检测数据为依据，结合医生或营养师建议，不盲目追求品牌。正在服用抗凝药物、准备手术或有出血倾向者，使用前应咨询专业人员。