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阴道毛滴虫能自愈吗女性会传染吗

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2026-10-29 08:00:0039健康网
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核心提示：阴道毛滴虫是一种常见的性传播疾病，女性感染后很难自愈，且具有传染性。 阴道毛滴虫感染是一种由阴道毛滴虫引起的性传播疾病，主要通过性接触传播。这种感染在女性中较为常见，且很难自愈。阴道毛滴虫感染会引发阴道炎，导致白带增多、异味、瘙痒和疼痛等

阴道毛滴虫是一种常见的性传播疾病，女性感染后很难自愈，且具有传染性。

阴道毛滴虫能自愈吗女性会传染吗

阴道毛滴虫感染是一种由阴道毛滴虫引起的性传播疾病，主要通过性接触传播。这种感染在女性中较为常见，且很难自愈。阴道毛滴虫感染会引发阴道炎，导致白带增多、异味、瘙痒疼痛等症状。由于阴道毛滴虫的生命周期中包括了在男性尿道中的生存阶段，感染后即使没有症状，也有可能成为传播源。阴道毛滴虫感染还可能引起宫颈炎输卵管炎等并发症，影响女性生殖健康。

阴道毛滴虫能自愈吗女性会传染吗

治疗阴道毛滴虫感染通常需要使用抗生素，如甲硝唑或替硝唑等药物。这些药物可以通过杀死或抑制阴道毛滴虫的生长来达到治疗目的。即使经过治疗，如果没有彻底清除感染源，或者没有采取有效的预防措施，阴道毛滴虫感染仍然有可能复发。治疗期间需要避免性行为，直到感染完全治愈，并且性伴侣也需要接受相应的治疗，以防止交叉感染和复发。

阴道毛滴虫能自愈吗女性会传染吗

【预防小贴士：】

1. 定期进行妇科检查，及时发现并治疗阴道毛滴虫感染。

2. 保持良好的个人卫生习惯，避免使用公共浴池、毛巾等可能传播感染的物品。

3. 在性行为中使用安全套，减少性传播疾病的风险。

4. 出现阴道炎症状时，如白带异常、异味、瘙痒等，应及时就医。

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