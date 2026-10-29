做子宫及附件彩超需要憋尿吗女

核心提示：做子宫及附件彩超时，通常不需要憋尿。 子宫及附件彩超主要是通过超声波来观察女性生殖系统的结构和功能。这种检查通常在膀胱空虚的情况下进行，以便更清晰地观察子宫、卵巢等器官。憋尿可能会使膀胱充盈，从而影响超声图像的清晰度，使得医生难以准确地观

做子宫及附件彩超时，通常不需要憋尿。

子宫及附件彩超主要是通过超声波来观察女性生殖系统的结构和功能。这种检查通常在膀胱空虚的情况下进行，以便更清晰地观察子宫、卵巢等器官。憋尿可能会使膀胱充盈，从而影响超声图像的清晰度，使得医生难以准确地观察子宫及附件的情况。

需要注意的是，不同的医疗机构和医生可能会有不同的操作习惯。有些情况下，医生可能会要求患者在检查前喝水，以确保膀胱有足够的充盈度，从而帮助更好地观察子宫后方的结构。在进行检查前，最好先咨询医生或检查中心的具体要求。

【生活小贴士：】

1. 在进行子宫及附件彩超前，最好先咨询医生或检查中心的具体要求。

2. 保持良好的沟通，确保检查过程顺利进行。

3. 在检查前，尽量避免摄入过多液体，除非医生特别指示需要憋尿。