做子宫及附件彩超需要憋尿吗女

做子宫及附件彩超时，通常不需要憋尿。
子宫及附件彩超主要是通过超声波来观察女性生殖系统的结构和功能。这种检查通常在膀胱空虚的情况下进行，以便更清晰地观察子宫、卵巢等器官。憋尿可能会使膀胱充盈，从而影响超声图像的清晰度，使得医生难以准确地观察子宫及附件的情况。
需要注意的是，不同的医疗机构和医生可能会有不同的操作习惯。有些情况下，医生可能会要求患者在检查前喝水，以确保膀胱有足够的充盈度，从而帮助更好地观察子宫后方的结构。在进行检查前，最好先咨询医生或检查中心的具体要求。
【生活小贴士：】
1. 在进行子宫及附件彩超前，最好先咨询医生或检查中心的具体要求。
2. 保持良好的沟通，确保检查过程顺利进行。
3. 在检查前，尽量避免摄入过多液体，除非医生特别指示需要憋尿。39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。
擅长领域：姚穗主任擅长妇产恶性肿瘤的综合治疗
擅长领域：诊治妇产科常见病及疑难病症，尤其是不育不孕、月经不调、痛经、带下病、盆腔炎、子宫肌瘤、产前及产后病，擅长各种宫腹腔镜手术操作。