摘了子宫和卵巢的妇女会有什么症状吗

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核心提示：摘除子宫和卵巢的手术，通常被称为子宫切除术和卵巢切除术，会对女性的身体产生一系列显著的影响。手术后，女性可能会经历一系列生理和心理上的变化，这些变化主要与激素水平的急剧下降有关。 子宫切除术和卵巢切除术会导致女性体内雌激素和孕激素水平的急

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