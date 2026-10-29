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摘了子宫和卵巢的妇女会有什么症状吗

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2026-10-29 08:00:0039健康网
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核心提示：摘除子宫和卵巢的手术，通常被称为子宫切除术和卵巢切除术，会对女性的身体产生一系列显著的影响。手术后，女性可能会经历一系列生理和心理上的变化，这些变化主要与激素水平的急剧下降有关。 子宫切除术和卵巢切除术会导致女性体内雌激素和孕激素水平的急

摘除子宫和卵巢的手术，通常被称为子宫切除术和卵巢切除术，会对女性的身体产生一系列显著的影响。手术后，女性可能会经历一系列生理和心理上的变化，这些变化主要与激素水平的急剧下降有关。

摘了子宫和卵巢的妇女会有什么症状吗

子宫切除术和卵巢切除术会导致女性体内雌激素和孕激素水平的急剧下降。这些激素对于维持女性的生理功能至关重要，包括月经周期、骨密度、心血管健康以及情绪稳定等。手术后女性可能会出现一系列症状，包括但不限于潮热、情绪波动、睡眠障碍性欲减退骨质疏松等。这些症状的出现和严重程度会因个体差异而有所不同，但大多数女性都会经历某种程度的激素水平变化带来的影响。

摘了子宫和卵巢的妇女会有什么症状吗

除了上述生理症状外，手术后女性还可能经历一系列心理症状，如抑郁焦虑等。这些心理症状可能与激素水平的变化有关，也可能与手术本身带来的生活变化有关。对于摘除子宫和卵巢的女性来说，除了关注生理症状外，还需要关注心理健康，必要时寻求心理支持。

摘了子宫和卵巢的妇女会有什么症状吗

【管理小贴士：】

1. 定期监测骨密度，预防骨质疏松

2. 保持健康的生活方式，包括均衡饮食和适量运动。

3. 出现情绪波动、睡眠障碍等症状时，及时寻求专业医生的帮助。

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    擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。

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