43岁女人不来月经是怎么回事

不来月经，医学上称为闭经，对于43岁的女性来说，可能有多种原因。这种情况可能是生理性的，也可能是病理性的。生理性的闭经常见于绝经期前后，而病理性的闭经则可能与多种疾病相关。
生理性的闭经主要是由于卵巢功能的衰退导致的。当女性接近更年期时，卵巢逐渐停止排卵，雌激素水平下降，从而导致月经周期的紊乱直至完全停止。这种情况下，女性可能会经历潮热、情绪波动、睡眠障碍等一系列更年期症状。如果闭经伴随有体重显著变化、皮肤干燥、头发稀疏等症状，则可能与激素水平的变化有关。
另一种情况则关联到其他健康问题，如甲状腺功能异常、多囊卵巢综合症等。这些疾病可能导致月经周期的改变或停止。例如，甲状腺功能亢进或减退都会影响到女性的月经周期，而多囊卵巢综合症则可能导致月经稀发或闭经。一旦症状呈现持续性体重增加、情绪低落、极度疲劳等特征，则需要考虑是否存在甲状腺功能异常或其他内分泌疾病。
病患必须了解的是，闭经可能是多种健康问题的信号，因此不应忽视任何伴随症状。常见的认知误区包括认为闭经只是衰老的自然过程而无需关注，或者错误地认为闭经是由于饮食不当或压力过大造成的。实际上，闭经可能是潜在健康问题的标志，需要通过专业检查来确定原因。如果闭经伴随有持续性体重变化、情绪波动、睡眠障碍等症状，则应及时就医进行详细检查。
【预防小贴士：】
1. 保持健康的生活方式，包括均衡饮食、规律运动和充足睡眠。
2. 定期进行妇科检查，及时发现并处理潜在的健康问题。
3. 学会管理压力，避免长期处于高压状态。
4. 注意观察身体变化，如出现异常症状应及时就医。39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。
擅长领域：姚穗主任擅长妇产恶性肿瘤的综合治疗
擅长领域：诊治妇产科常见病及疑难病症，尤其是不育不孕、月经不调、痛经、带下病、盆腔炎、子宫肌瘤、产前及产后病，擅长各种宫腹腔镜手术操作。