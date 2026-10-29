43岁女人不来月经是怎么回事

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核心提示：不来月经，医学上称为闭经，对于43岁的女性来说，可能有多种原因。这种情况可能是生理性的，也可能是病理性的。生理性的闭经常见于绝经期前后，而病理性的闭经则可能与多种疾病相关。 生理性的闭经主要是由于卵巢功能的衰退导致的。当女性接近更年期时，

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