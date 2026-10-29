卵巢囊肿切除一个卵巢对女性的影响是什么

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核心提示：卵巢囊肿切除一个卵巢意味着女性将失去一半的卵巢功能，这将对她的生殖健康和激素水平产生影响。 切除一个卵巢后，女性的卵巢功能会受到影响，尤其是激素分泌。卵巢是女性体内重要的内分泌器官，负责产生雌激素和孕激素等重要激素。切除一个卵巢后，剩余的

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