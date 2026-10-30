女性生殖系统感染用什么消炎药效果好

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核心提示：女性生殖系统感染使用消炎药时，应根据感染的具体类型和病原体选择合适的药物。女性生殖系统感染主要包括细菌性阴道炎、霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎等，每种感染的病原体不同，因此治疗的药物也有所区别。 在选择消炎药时，首先需要通过实验室检查确定感染

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