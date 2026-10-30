女性不来月经是怎么回事儿呀

栏目关注：

核心提示：女性不来月经，医学上称为闭经，可能由多种原因引起，包括生理、心理及病理因素。了解闭经的原因有助于及时发现潜在健康问题并采取相应措施。 生理因素是导致闭经的常见原因。例如，青春期前的女孩尚未达到生理成熟的年龄，因此月经尚未开始；或者在绝经期

39健康网 专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站 中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。