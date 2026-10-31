宫颈纳囊是什么原因引起的女性

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核心提示：宫颈纳囊是指宫颈腺体开口被堵塞，导致腺体分泌物不能正常排出而形成的囊肿，常见于女性。 宫颈纳囊在女性中较为常见，了解其成因有助于及时发现并处理，避免可能的健康风险。它不仅是妇科疾病的一种表现，也是女性健康状况的一个重要指标。 宫颈纳囊的

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