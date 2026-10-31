女生盆腔隐隐作痛什么原因引起的

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核心提示：女生盆腔隐隐作痛可能由多种原因引起，包括生理性的变化、炎症、感染等。这种症状可能影响日常生活，了解其可能原因有助于采取适当的预防和应对措施。 盆腔隐隐作痛可能与月经周期有关，如经期前后出现的不适感，通常与子宫收缩有关。如果疼痛伴随月经周期

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