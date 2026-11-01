停经后出血一定是癌吗女性怎么办

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核心提示：停经后出血并不一定意味着癌症，但这一症状确实需要引起足够的重视。它可能是多种原因导致的，包括但不限于子宫内膜异位症、子宫肌瘤、子宫息肉或某些类型的感染。一些药物，如激素替代疗法，也可能导致停经后出血。 如果出血伴随有异常的阴道分泌物、腹痛

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