女下身潮湿怎么办小妙招

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核心提示：保持私处干燥是预防感染和不适的关键。潮湿环境容易滋生细菌，导致异味、瘙痒甚至感染。 私处潮湿可能由多种因素引起，包括生理原因如排汗、排尿，以及穿着紧身衣物、使用不透气的卫生用品等。人体私处的皮肤褶皱多，容易积存汗液和分泌物，加之该部位温度

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