女性子宫周期性变化有哪些

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核心提示：女性子宫周期性变化主要体现在月经周期中，每个月子宫内膜会经历增生、分泌和脱落三个阶段。 女性的子宫周期性变化主要与月经周期相关，月经周期通常分为三个阶段：增生期、分泌期和月经期。在增生期内，卵巢分泌雌激素，促使子宫内膜增厚，为可能的受精卵

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