为什么月经迟迟不来13岁的女学生

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核心提示：月经迟迟不来对于13岁的女学生来说，可能涉及多种原因。这种情况可能是由于身体尚未完全发育成熟，导致月经周期尚未建立。压力、营养不良、体重过轻或过重、剧烈运动等外部因素也可能影响月经的正常到来。 如果女孩出现体重急剧变化、过度运动、饮食失调

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