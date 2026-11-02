问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

清宫手术对身体伤害大吗女性怎么办

举报/反馈
2026-11-02 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：清宫手术是一种用于清除子宫内残留组织的手术，对女性身体可能带来一定的伤害。 清宫手术主要用于处理流产、分娩后胎盘残留、宫内节育器残留等情况。手术过程中，医生会通过宫颈进入子宫，使用器械清除子宫内的残留组织。虽然这项手术可以有效清除子宫内的

清宫手术是一种用于清除子宫内残留组织的手术，对女性身体可能带来一定的伤害。

清宫手术对身体伤害大吗女性怎么办

清宫手术主要用于处理流产、分娩后胎盘残留、宫内节育器残留等情况。手术过程中，医生会通过宫颈进入子宫，使用器械清除子宫内的残留组织。虽然这项手术可以有效清除子宫内的残留物，避免感染和其他并发症，但手术本身也伴随着一定的风险和潜在的副作用。这些副作用可能包括子宫穿孔、感染、子宫内膜粘连等。子宫穿孔是一种严重的并发症，可能会导致严重的出血，甚至需要紧急手术干预。感染是另一种常见的风险，可能会导致发热、腹痛等症状。子宫内膜粘连也是一种可能的副作用，它会导致子宫内膜部分或全部粘连在一起，从而影响未来的生育能力。

清宫手术对身体伤害大吗女性怎么办

在面对清宫手术时，女性可能会存在一些误区，例如认为所有情况下都需要进行清宫手术，或者认为手术没有任何风险。实际上，是否需要进行清宫手术应该根据医生的专业建议来决定，而手术本身虽然必要，但也伴随着一定的风险。在决定是否进行清宫手术时，女性应该充分了解手术的风险和益处，并与医生进行充分的沟通，以确保做出最合适的决定。

清宫手术对身体伤害大吗女性怎么办

【管理小贴士：】

1. 术后定期复查，确保子宫恢复良好。

2. 注意个人卫生，避免感染。

3. 出现异常症状如持续腹痛、发热等，应及时就医。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 清宫手术 子宫内膜粘连 子宫穿孔
清宫手术多少钱双角子宫怀孕流血想清宫畸形子宫宫腔可以做清宫吗清宫后有白色分泌物怎么回事稽留流产药流还需要清宫吗11周药流无清宫怎么办1个月以内药流需要清宫吗疤痕妊娠先药流再清宫吗
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
推荐专家更多
  • 姚伊山东中医药大学附属第二医院

    擅长领域：免疫性不孕，多囊卵巢综合征，HPV,盆腔炎，输卵管不通，卵巢早衰，月经不调，子宫内膜异位症，男性少精，弱精症

  • 焦娇主治医师山东中医药大学附属第二医院

    擅长领域：多囊卵巢综合征，HPV,月经不调，肥胖，胰岛素抵抗，更年期综合征，盆腔炎

  • 鲁桦副主任医师沃医妇产名医集团

    擅长领域：擅长妇科肿瘤、子宫内膜异位症、妇科内分泌疾病诊治、不孕症的诊治。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈