盆腔炎性肿块的表现有哪些症状女性

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核心提示：盆腔炎性肿块是女性盆腔内炎症导致的一种病理状态，通常伴随着一系列的症状。这些症状可能包括下腹部疼痛、异常阴道分泌物等，严重时可能影响女性的生殖健康。 盆腔炎性肿块的症状多样，其中最常见的症状是下腹部疼痛，这种疼痛可能在月经期间加剧，或者在

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