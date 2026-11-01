月经失调会引起什么疾病呢女性

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核心提示：月经失调是指女性月经周期、经期长度或经血量出现异常变化，这可能是多种疾病的早期信号或伴随症状。月经失调可能与内分泌失调、生殖系统疾病、精神压力等多种因素相关。 月经失调可能与多种疾病相关。它可能是多囊卵巢综合症的表现之一，这种情况下，女性

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