女人雌激素低吃什么药效果好一点

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核心提示：雌激素水平低是指女性体内雌激素含量低于正常范围，可能需要通过药物治疗来调整。雌激素水平低可能由多种因素引起，包括自然衰老、卵巢功能减退等。治疗雌激素水平低的药物主要包括雌激素替代疗法药物，这些药物能够补充体内缺乏的雌激素，从而缓解相关症状。

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