月经失调要紧吗女性

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核心提示：月经失调对于女性来说是一个需要关注的问题，它可能反映出身体内部的一些健康隐患。月经失调指的是月经周期、经血量或持续时间出现异常，比如周期过长或过短、经血量过多或过少、经期延长或缩短等。这些问题不仅会影响女性的生活质量，还可能与多种健康问题相

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