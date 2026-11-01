调理月经的避孕药可以避孕吗女性吃多少

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核心提示：调理月经的避孕药不仅可以调节月经，同时具备避孕功能。这类药物通常包含激素，如雌激素和孕激素，它们通过调节女性体内的激素水平来达到避孕和调理月经的目的。 在作用机制上，这类避孕药通过模拟怀孕的状态，使得子宫内膜变薄，从而阻止受精卵着床，实现

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