检查性激素要空腹吗能喝水吗有影响吗女性

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核心提示：检查性激素时，通常建议患者空腹进行检查，但可以适量饮水。 性激素的检查结果受饮食的影响较小，但为了确保检测结果的准确性，医生通常会建议患者在空腹状态下进行检查。空腹有助于排除饮食因素对血液中性激素水平的影响，从而获得更准确的检测结果。适量

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