输卵管结扎后排卵吗会疼吗女性

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核心提示：输卵管结扎手术后，女性仍然会排卵，但卵子无法通过输卵管排出，从而无法受孕。输卵管结扎是一种常见的避孕手术，通过切断或封闭输卵管来阻止精子和卵子的结合，从而达到避孕的目的。 输卵管结扎手术后，女性的卵巢功能不会受到影响，仍然会周期性地排卵。

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