问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

输卵管结扎后排卵吗会疼吗女性

举报/反馈
2026-11-14 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：输卵管结扎手术后，女性仍然会排卵，但卵子无法通过输卵管排出，从而无法受孕。输卵管结扎是一种常见的避孕手术，通过切断或封闭输卵管来阻止精子和卵子的结合，从而达到避孕的目的。 输卵管结扎手术后，女性的卵巢功能不会受到影响，仍然会周期性地排卵。

输卵管结扎手术后，女性仍然会排卵，但卵子无法通过输卵管排出，从而无法受孕。输卵管结扎是一种常见的避孕手术，通过切断或封闭输卵管来阻止精子和卵子的结合，从而达到避孕的目的。

输卵管结扎后排卵吗会疼吗女性

输卵管结扎手术后，女性的卵巢功能不会受到影响，仍然会周期性地排卵。排卵时，卵巢会释放一个成熟的卵子，但因为输卵管已经被切断或封闭，卵子无法通过输卵管到达子宫，因此无法受精。排卵过程中，女性可能会感受到轻微的不适或疼痛，但这种疼痛通常是轻微的，且多数女性不会感到明显的不适。

输卵管结扎后排卵吗会疼吗女性

输卵管结扎手术后，女性可能会面临一些潜在的风险和误区。虽然输卵管结扎是一种长期有效的避孕方法，但并不是100%的避孕措施。极少数情况下，输卵管可能会重新连接，导致意外怀孕。输卵管结扎手术可能会引起一些短期的不适，如腹痛、恶心等，但这些症状通常会在几天内自行缓解。最后，一些女性可能会误以为输卵管结扎手术会影响月经周期，但实际上，月经周期不会受到输卵管结扎手术的影响。

输卵管结扎后排卵吗会疼吗女性

【管理小贴士：】

1. 定期进行妇科检查，确保身体健康。

2. 注意个人卫生，预防感染。

3. 出现异常症状，如持续腹痛、异常出血等，应及时就医。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 输卵管结扎 避孕手术 排卵
双侧输卵管结扎术是怎么回事结扎了输卵管会发炎吗女性输卵管结扎手术对女性身体的影响有多大了输卵管结扎手术对女性身体造成的影响输卵管结扎后的妇女有排卵吗输卵管结扎的妇女有排卵有月经吗输卵管结扎手术对女性身体造成的影响有多大输卵管结扎了对身体有害吗女性怎么办
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
推荐专家更多
  • 刘浩主任医师北京和美妇儿医院

    擅长领域：从事于正常的生理产科及病理产科、合并症—子痫、妊娠期糖尿病、合并心脏病等合并内外科疾病，特别是产科出血、羊水栓塞等危重症抢救工作。

  • 刘海元主任医师北京协和医院

    擅长领域：宫颈病变。子宫肌瘤。卵巢肿瘤。子宫内膜异位症。 月经病。孕前咨询。高危妊娠孕期检查。月经不调紊乱。多囊卵巢综合症。宫腔占位，子宫内膜增生及不典型增生。女性不育症。Cervical lesions; uterine fibroids; ovarian tumor; endometriosis; menstrual illnesses; pre-pregnancy counseling; high-risk pregnancy tests; menstrual disorder; polycystic ovary syndrome; uterine tumors; endometrial hyperplasia and atypical hyperplasia; female infertility.

  • 张霞副主任医师南京医科大学附属第二医院

    擅长领域：不孕症、月经紊乱、内分泌失调等的诊治

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈