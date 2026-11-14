输卵管结扎后排卵吗会疼吗女性

输卵管结扎手术后，女性仍然会排卵，但卵子无法通过输卵管排出，从而无法受孕。输卵管结扎是一种常见的避孕手术，通过切断或封闭输卵管来阻止精子和卵子的结合，从而达到避孕的目的。
输卵管结扎手术后，女性的卵巢功能不会受到影响，仍然会周期性地排卵。排卵时，卵巢会释放一个成熟的卵子，但因为输卵管已经被切断或封闭，卵子无法通过输卵管到达子宫，因此无法受精。排卵过程中，女性可能会感受到轻微的不适或疼痛，但这种疼痛通常是轻微的，且多数女性不会感到明显的不适。
输卵管结扎手术后，女性可能会面临一些潜在的风险和误区。虽然输卵管结扎是一种长期有效的避孕方法，但并不是100%的避孕措施。极少数情况下，输卵管可能会重新连接，导致意外怀孕。输卵管结扎手术可能会引起一些短期的不适，如腹痛、恶心等，但这些症状通常会在几天内自行缓解。最后，一些女性可能会误以为输卵管结扎手术会影响月经周期，但实际上，月经周期不会受到输卵管结扎手术的影响。
【管理小贴士：】
1. 定期进行妇科检查，确保身体健康。
2. 注意个人卫生，预防感染。
3. 出现异常症状，如持续腹痛、异常出血等，应及时就医。39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
擅长领域：从事于正常的生理产科及病理产科、合并症—子痫、妊娠期糖尿病、合并心脏病等合并内外科疾病，特别是产科出血、羊水栓塞等危重症抢救工作。
擅长领域：宫颈病变。子宫肌瘤。卵巢肿瘤。子宫内膜异位症。 月经病。孕前咨询。高危妊娠孕期检查。月经不调紊乱。多囊卵巢综合症。宫腔占位，子宫内膜增生及不典型增生。女性不育症。Cervical lesions; uterine fibroids; ovarian tumor; endometriosis; menstrual illnesses; pre-pregnancy counseling; high-risk pregnancy tests; menstrual disorder; polycystic ovary syndrome; uterine tumors; endometrial hyperplasia and atypical hyperplasia; female infertility.
擅长领域：不孕症、月经紊乱、内分泌失调等的诊治