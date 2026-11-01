替勃龙片是补雌激素还是雄激素呢女性能吃吗

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核心提示：替勃龙片是一种用于补充雌激素的药物，适用于女性。 替勃龙片之所以重要，是因为它可以帮助缓解女性因雌激素水平下降而引起的症状，比如更年期综合症。这种药物能够有效补充女性体内缺失的雌激素，从而改善生活质量。 替勃龙片通过模拟雌激素的作用来补

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