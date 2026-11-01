阴道壁脱垂可以同房吗会怀孕吗女性怎么办

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核心提示：阴道壁脱垂是指阴道壁的一部分或全部从正常位置下降，这种情况会影响女性的日常生活，包括性生活和生育能力。阴道壁脱垂的发生是由于支撑阴道的肌肉和韧带变得松弛，导致阴道壁不能保持在正常位置。这种情况可能会导致性生活不适，同时也可能影响怀孕。 阴

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