问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 医生大全
首页 > 女性 > 女性精选资讯 > 正文

吃完避孕药一个小时后吐了还有效果吗女生

举报/反馈
2026-11-15 08:00:0039健康网
栏目关注：
核心提示：吃完避孕药一个小时后吐了，避孕药的效果可能会受到影响。避孕药主要通过抑制排卵、改变宫颈粘液以及影响子宫内膜来达到避孕的效果。如果在服药后一个小时之内呕吐，可能会导致药物吸收不完全，从而影响避孕效果。这是因为口服避孕药需要一定时间才能被胃肠道

吃完避孕药一个小时后吐了，避孕药的效果可能会受到影响。避孕药主要通过抑制排卵、改变宫颈粘液以及影响子宫内膜来达到避孕的效果。如果在服药后一个小时之内呕吐，可能会导致药物吸收不完全，从而影响避孕效果。这是因为口服避孕药需要一定时间才能被胃肠道吸收并发挥作用，而呕吐会将尚未完全吸收的药物排出体外，使得药物浓度无法达到预期水平，从而降低避孕效果。

吃完避孕药一个小时后吐了还有效果吗女生

在面对这种情况时，重要的是要了解呕吐对药物吸收的影响，并采取相应的措施来确保避孕效果。如果呕吐发生在服药后一小时内，建议立即再服用一剂避孕药，并在接下来的24小时内避免性行为，以确保药物能够被充分吸收。同时，如果在接下来的7天内出现任何呕吐或腹泻的情况，建议使用备用避孕措施，如避孕套，以增加避孕成功率。如果呕吐频繁发生，可能需要考虑更换其他类型的避孕方法，如避孕注射、避孕贴片或宫内节育器等，以确保长期有效的避孕效果。

吃完避孕药一个小时后吐了还有效果吗女生

呕吐可能会导致避孕药吸收不足，从而影响避孕效果。在服用避孕药后如果出现呕吐，需要采取相应的补救措施来确保避孕效果。同时，了解不同避孕方法的特点和适用情况，有助于选择最适合自己的避孕方式。

吃完避孕药一个小时后吐了还有效果吗女生

【管理小贴士：】

1. 如果在服药后一小时内呕吐，应立即再服用一剂避孕药。

2. 在接下来的7天内避免性行为或使用其他避孕措施。

3. 如果频繁出现呕吐，考虑咨询医生更换其他类型的避孕方法。

39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
39健康网专业医疗保健信息平台 优质健康资讯门户网站  

中国领先的健康门户网站，中国互联网百强，于2000年3月9日开通，中国历史悠久、规模最大、拥有丰富内容与庞大用户的健康平台。多年来，在健康资讯、名医问答、就医用药信息查询等方面持续领先，引领在线健康信息，月度覆盖超4亿用户。

相关资讯 避孕药 呕吐 避孕效果
维生素与避孕药同行抗生素:我抵制避孕药!对避孕药的10个误会怀孕后吃了避孕药孩子还能要吗？怀孕后吃了避孕药孩子还能要吗？服用避孕药会导致肥胖吗？哪些情况下可用避孕药调节内分泌紊乱？避孕药让你的宫颈置身险境
相关专题
精编文章更多
女性资讯女性私密事保健常识营养美食心理情感减肥指南美容护肤生理疾病
健康资讯推荐
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
推荐专家更多
  • 任利军主任医师河南中医药大学第一附属医院

    擅长领域：诊治妇产科常见病及疑难病症，尤其是不育不孕、月经不调、痛经、带下病、盆腔炎、子宫肌瘤、产前及产后病，擅长各种宫腹腔镜手术操作。

  • 张霞副主任医师南京医科大学附属第二医院

    擅长领域：不孕症、月经紊乱、内分泌失调等的诊治

  • 余敏敏主任医师南京市第二医院

    擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。

推荐医院更多
举报/反馈
链接地址：*
举报内容问题：*请选择举报类型
原创文章链接：
其他理由：
更多问题及建议：
联系方式：

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 39健康網 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2025　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈