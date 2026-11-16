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盆腔炎是怎么引起的有什么危害女性

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2026-11-16 08:00:0039健康网
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核心提示：盆腔炎是指女性盆腔内的生殖器官（如子宫、输卵管、卵巢等）发生的炎症性疾病。它可能由多种原因引起，并且对女性健康构成一定威胁。 盆腔炎的常见原因包括细菌感染，这些细菌可能来自性传播疾病，如淋病或衣原体感染，也可能来源于肠道或阴道的正常菌群。

盆腔炎是指女性盆腔内的生殖器官（如子宫、输卵管、卵巢等）发生的炎症性疾病。它可能由多种原因引起，并且对女性健康构成一定威胁。

盆腔炎是怎么引起的有什么危害女性

盆腔炎的常见原因包括细菌感染，这些细菌可能来自性传播疾病，如淋病衣原体感染，也可能来源于肠道或阴道的正常菌群。分娩、流产或宫内节育器的使用也可能增加盆腔炎的风险。盆腔炎的典型症状包括下腹部疼痛，尤其是在性交后或月经期间加剧，伴随发热、异常阴道分泌物等。炎症可能导致盆腔器官周围组织粘连，影响其正常功能。

盆腔炎是怎么引起的有什么危害女性

除了上述症状，盆腔炎还可能引发更严重的并发症，如输卵管堵塞，这将增加不孕的风险。盆腔炎还可能增加宫外孕的风险，进一步威胁女性的生育能力。一旦出现上述症状，尤其是伴随剧烈疼痛或高烧时，应立即寻求医疗帮助。

盆腔炎是怎么引起的有什么危害女性

【预防小贴士：】

1. 保持良好的个人卫生习惯，定期清洗外阴，避免使用刺激性强的清洁剂。

2. 保持规律的性生活，使用安全套，减少性传播疾病的风险。

3. 定期进行妇科检查，及时发现并治疗生殖系统感染。

4. 避免不必要的宫腔操作，如流产、刮宫等，以减少感染机会。

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    擅长领域：多囊卵巢综合征，HPV,月经不调，肥胖，胰岛素抵抗，更年期综合征，盆腔炎

  • 鲁桦副主任医师沃医妇产名医集团

    擅长领域：擅长妇科肿瘤、子宫内膜异位症、妇科内分泌疾病诊治、不孕症的诊治。

  • 余敏敏主任医师南京市第二医院

    擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。

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