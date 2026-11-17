核心提示：在生理期，选择一些低热量、高纤维的食物有助于减轻体重。 生理期时，女性身体会经历一系列的生理变化，包括子宫内膜的脱落和修复。这个时期，身体的新陈代谢会有所变化，可能会出现食欲增加和体重增加的情况。在这个特殊时期选择合适的食物可以帮助控制体

在生理期，选择一些低热量、高纤维的食物有助于减轻体重。

生理期时，女性身体会经历一系列的生理变化，包括子宫内膜的脱落和修复。这个时期，身体的新陈代谢会有所变化，可能会出现食欲增加和体重增加的情况。在这个特殊时期选择合适的食物可以帮助控制体重。低热量、高纤维的食物能够提供饱腹感，同时减少热量的摄入，有助于减肥。

生理期时，建议选择富含膳食纤维的食物，如燕麦、糙米、蔬菜和水果等。这些食物能够帮助调节肠道功能，促进消化，减少因食欲增加而摄入的多余热量。同时，高纤维食物还能帮助稳定血糖水平，避免因血糖波动而引起的饥饿感和暴饮暴食。

【生活小贴士：】

1. 增加膳食纤维的摄入，如燕麦、糙米、蔬菜和水果。

2. 选择低热量的食物，避免高糖、高脂肪的食物。

3. 保持适量的运动，如散步、瑜伽等，有助于调节身体机能。