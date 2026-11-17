在生理期，选择一些低热量、高纤维的食物有助于减轻体重。
生理期时，女性身体会经历一系列的生理变化，包括子宫内膜的脱落和修复。这个时期，身体的新陈代谢会有所变化，可能会出现食欲增加和体重增加的情况。在这个特殊时期选择合适的食物可以帮助控制体重。低热量、高纤维的食物能够提供饱腹感，同时减少热量的摄入，有助于减肥。
生理期时，建议选择富含膳食纤维的食物，如燕麦、糙米、蔬菜和水果等。这些食物能够帮助调节肠道功能，促进消化，减少因食欲增加而摄入的多余热量。同时，高纤维食物还能帮助稳定血糖水平，避免因血糖波动而引起的饥饿感和暴饮暴食。
【生活小贴士：】
1. 增加膳食纤维的摄入，如燕麦、糙米、蔬菜和水果。
2. 选择低热量的食物，避免高糖、高脂肪的食物。
3. 保持适量的运动，如散步、瑜伽等，有助于调节身体机能。39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
擅长领域：计划生育相关疾病Treatment and operation of fertility related diseases
擅长领域：宫颈病变。子宫肌瘤。卵巢肿瘤。子宫内膜异位症。 月经病。孕前咨询。高危妊娠孕期检查。月经不调紊乱。多囊卵巢综合症。宫腔占位，子宫内膜增生及不典型增生。女性不育症。Cervical lesions; uterine fibroids; ovarian tumor; endometriosis; menstrual illnesses; pre-pregnancy counseling; high-risk pregnancy tests; menstrual disorder; polycystic ovary syndrome; uterine tumors; endometrial hyperplasia and atypical hyperplasia; female infertility.
擅长领域：广州妇科医院：不孕不育专科、妊娠乙肝专科、性病专科、优生优育咨询；围绝经期功血及青春期功血等妇女各时期月经病，女性内分泌的治疗；女性生殖道感染性疾病的治疗；妇科介入治疗及妇科肿瘤治疗（尤其在卵巢囊肿超声穿刺术及宫颈病Leep锥切治疗方面）、皮下埋植术