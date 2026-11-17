小腹坠疼可能是由多种原因引起的，其中包括盆腔炎。盆腔炎是一种常见的妇科疾病，通常由细菌感染引起，导致盆腔内的器官发炎。小腹坠疼也可能与其他因素有关，如消化系统问题、泌尿系统感染或子宫肌瘤等。
盆腔炎的典型症状包括下腹部疼痛、发热、异常阴道分泌物等。疼痛性质可能为持续性或阵发性，且在性交后或月经期间可能加剧。如果伴随有尿频、尿急或排尿疼痛等症状，则可能提示存在泌尿系统感染。而如果疼痛伴有恶心、呕吐或腹泻等症状，则可能与消化系统问题有关。
虽然盆腔炎是一种可能的原因，但小腹坠疼并不总是由盆腔炎引起。当出现持续性或严重的下腹部疼痛时，应及时就医进行专业诊断，以确定具体原因并获得适当的治疗。切勿自行诊断或延迟就医，以免病情恶化。
【预防小贴士：】
1. 保持良好的个人卫生习惯，定期清洗外阴，避免使用过于刺激性的清洁剂。
2. 避免频繁更换性伴侣，减少性传播疾病的风险。
3. 注意饮食健康，避免过度摄入辛辣、油腻食物，以减少消化系统负担。
4. 定期进行妇科检查，及时发现并处理潜在的健康问题。39健康网(www.39.net)专稿，未经书面授权请勿转载。
擅长领域：济南不孕不育、妇科常见疾病及疑难疾病的诊疗，妇科肿瘤的宫、腹腔镜微创手术治疗及子宫脱垂等疾病的阴式手术治疗，子宫出血性疾病的热球治疗
擅长领域：妇科、产科及妇科肿瘤各种疾病的诊断及规范化治疗，腹式、阴式及腹腔镜手术
擅长领域：妇科恶性肿瘤的手术、放疗、化疗，宫颈病变及HPV感染的手术及治疗。子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位症、宫外孕的微创手术治疗及阴式手术，各类盆底障碍性疾病的手术治疗。各种妇科良恶性疾病的微创手术，近年开展单孔腹腔镜手术，为爱美女性带来福音。同时擅长乙型肝炎病毒母婴阻断及妊娠合并肝病的诊治。妇科疾病合并乙肝丙肝梅毒艾滋病等各类感染性疾病的诊治。