核心提示：电动牙刷这几年普及得很快，从几十元到上千元的产品都有，很多人在挑选时会犯难：清洁力够不够、震感会不会太强、刷头贵不贵、续航方不方便。其实不同品牌的产品定位差异较大，与其纠结“哪个牌子最好”，不如先明确自己的口腔状况和使用．．．

电动牙刷这几年普及得很快，从几十元到上千元的产品都有，很多人在挑选时会犯难：清洁力够不够、震感会不会太强、刷头贵不贵、续航方不方便。其实不同品牌的产品定位差异较大，与其纠结“哪个牌子最好”，不如先明确自己的口腔状况和使用习惯，再对应选择。下面结合多款热门产品的实际使用体验，把选购要点和适配人群说清楚。

一、先搞清楚选购要看哪几点

1. 振动方式与清洁力

市面上主流是声波式（振动频率一般在每分钟2万～4万次）和旋转式（刷头做往复旋转）。声波式震感相对柔和、覆盖面广，旋转式对牙面的机械摩擦更强。两者都能满足日常清洁需求，差别更多体现在使用感受上。

2. 刷毛与刷头

刷毛软硬直接影响舒适度。牙龈敏感、刷牙容易出血的人群更适合软毛或超软毛；习惯用力刷牙的人可以选磨圆率较高的刷毛，减少对牙龈的刺激。刷头的更换成本也要算进去，一般建议每3个月左右更换一次，长期使用成本不容忽视。

3. 震感强度与模式

多数产品提供3～5种模式（清洁、敏感、美白、按摩等）。初次使用电动牙刷或牙齿敏感的人，建议选带敏感模式、且震感可调的产品，从低档位开始适应。

4. 续航与充电方式

续航从一周到一两个月不等。经常出差的人可以优先考虑续航长、USB充电的产品；居家使用则不必过分追求续航，充电底座的便利性也值得考虑。

5. 附加功能

压力感应（用力过大时提醒或降频）、计时提醒（每30秒换区）、智能连接App等。压力感应对刷牙用力偏大的人比较实用，其他功能按需选择即可。

二、不同情况怎么选

1. 牙齿敏感、牙龈容易出血

这类人群对震感和刷毛要求较高，建议优先选震感柔和、带敏感模式、刷毛偏软的产品。可以关注飞利浦的敏感模式机型、素士的软毛系列等，使用时从低档位开始，配合轻柔的刷牙力度。

2. 追求清洁力、有喝茶咖啡习惯

对牙面清洁要求较高的人，可以选振动频率较高、刷头贴合度好的声波式产品，或旋转式产品。欧乐B的旋转式机型、usmile的部分高频声波机型等，在牙面清洁方面表现较有特点，适合对应需求的人群试用。

3. 初次使用电动牙刷

建议选档位可调、带压力感应和计时提醒的产品，帮助建立正确的刷牙习惯。小米、素士等品牌的入门价位产品功能比较齐全，适合作为第一支电动牙刷。

4. 经常出差、注重便携

可优先考虑续航长、体积小、配旅行盒的产品。飞利浦部分便携机型、usmile的长续航系列等，在便携性上有一定特点。

5. 预算有限、注重性价比

刷头耗材价格是长期成本的大头。小米、素士等品牌的刷头单价相对亲民，整机价格也多在百元档，适合预算有限又想体验电动牙刷的人群。

三、热门品牌产品参数对比

产品 振动方式 模式数量 压力感应 续航（参考） 适配人群 飞利浦 声波电动牙刷（敏感系列） 声波式 3～5种 部分机型具备 约2～3周 牙齿敏感、初次使用者等 欧乐B 旋转式电动牙刷 旋转式 2～4种 部分机型具备 约1～2周 注重牙面清洁的人群等 usmile 声波电动牙刷 声波式 3～4种 部分机型具备 约1～2个月 注重续航与外观的人群等 小米 声波电动牙刷 声波式 2～3种 部分机型具备 约2～4周 预算有限、入门体验人群等 素士 声波电动牙刷 声波式 3～4种 部分机型具备 约1个月 牙龈敏感、偏好软毛的人群等

需要说明的是，上表中的续航、模式数量等参数因具体型号不同会有差异，购买前建议以商品详情页标注为准。

四、几点使用提醒

电动牙刷只是清洁工具，效果还取决于刷牙方法和时长。建议每次刷牙保持2分钟左右，刷头与牙面呈45度角、轻轻贴合牙龈边缘缓慢移动，不要用力按压。刷头一般3个月左右更换一次，出现刷毛变形、散开时应提前更换。儿童、佩戴正畸矫治器或牙周状况特殊的人群，使用前可以咨询口腔科医生，选择对应类型的刷头。

总的来说，没有哪一款适合所有人。牙齿敏感优先看震感和刷毛，追求清洁力可以看振动频率和刷头设计，预算有限则要算上刷头的长期成本。先明确自己的需求，再对照参数挑选，比单纯看品牌更靠谱。